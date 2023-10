Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica io informare vizand ploi moderate cantitativ, intensificari ale vantului, racire semnificativa, dar si precipitatii mixte in zona montana inalta, pentru intreaga tara, valabila pana luni dupa-amiaza.Conform meteorologilor, in intervalul duminica, 15 octombrie, ora 12 - luni, 16 octombrie, ora 16, vremea va intra intr-un proces de racire semnificativa, duminica in vestul si nordul teritoriului, iar luni si in rest. Aria ploilor va fi in ... citeste toata stirea