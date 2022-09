Vulpe spanzurata de un stalp la Savinesti

O vulpe a fost spanzurata cu sfoara de un stalp, langa un transformator de energie electrica, la intrarea in satul Dumbrava Deal (al comunei Savinesti).Animalul a fost descoperit in dimineata de 21 septembrie, de o pietreanca. Oripilata de cele vazute, ea a filmat grozavia, a postat-o pe o retea de socializare si, in foarte scurt timp, la locul cu pricina a intervenit un echipaj din cadrul Politiei Animalelor. Cadavrul, pe care se puteau observa urme de ranire si o bucata de sarma legata de un ... citeste toata stirea