Weekend cu trei accidente

Sambata dupa-amiaza, pe strada Ion Creanga, la iesirea din Humulesti (Targu-Neamt) spre Vanatori, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule.Evenimentul s-a petrecut in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un barbat in varsta de 63 de ani, din comuna Vanatori-Neamt, conducea o masina si a izbit vehiculul din fata, la volanul caruia se afla un localnic de 31 de ani. La locul accidentului au intervenit pompierii cu o autospeciala. Coliziunea s-a soldat ... citeste toata stirea