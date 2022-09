Weekend pe acorduri de chitara, la un festival folk organizat de CJ Neamt, la Targu-Neamt

Sambata si duminica, 10 si 11 septembrie, iubitorii de folk sunt asteptati in orasul Targu-Neamt, acolo unde Consiliul Judetean Neamt organizeaza un festival in cadrul caruia se va canta acest gen muzical.Festivalul "B zone Folk Romania", aflat la a doua editie, este organizat de Consiliul Judetean Neamt in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local Targu-Neamt si Casa Culturii "Ion Creanga" din orasul-gazda.In prima zi, festivalul va incepe la ora 15.30. Vor urca pe scena Ducu Bertzi ... citeste toata stirea