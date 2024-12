Zdrobit de basculanta

Ieri dimineata, in comuna Dumbrava Rosie, a avut loc un accident mortal.Tragedia s-a petrecut la ora 11.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un localnic in varsta de 56 de ani dadea inapoi cu basculanta pe strada Cutului, in cadrul efectuarii unor lucrari, si a lovit un consatean de 61 de ani care se deplasa pe partea carosabila. Pietonul a decedat. Soferul nu bause alcool si este ... citește toată știrea