Zdrobit de camion

Luni dimineata a avut loc un accident mortal pe DN 15D, in satul Bozienii de Sus (al comunei Ruginoasa). Tragedia s-a petrecut la ora 8.20, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un localnic de 57 de ani a iesit cu Dacia dintr-o benzinarie fara sa se asigure si a fost izbit lateral de un camion la volanul caruia se afla un bacauan in varsta