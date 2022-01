Zdrobit de masina

Joi seara, pe DJ 155P, in comuna Razboieni, un localnic de 51 de ani a fost accidentat de o masina.Tragedia s-a petrecut pe la ora 17.30, in timp ce omul era intins pe strada si a fost izbit de autovehiculul la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 63 de ani, din judetul Covasna. Victima a fost transportata cu ambulanta la spital, insa, ulterior, din cauza leziunilor suferite, a decedat. Soferul, care nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice, este cercetat penal pentru ucidere din ... citeste toata stirea