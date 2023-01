Zdrobit de masina

Un barbat in varsta de 71 de ani, din comuna Trifesti, a fost grav accidentat, ieri dimineata, pe DN 2, in afara localitatii Horia.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 5.40, in urmatoarele imprejurari. Omul mergea pe marginea soselei si a fost lovit de masina unui bacauan de 36 de ani. In urma impactului, pietonul a suferit fracturi de bazin, sold stang, coaste si baza cervicala. El a fost transportat cu ambulanta la spital. Soferul nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice si este cercetat ... citeste toata stirea