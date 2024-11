Zdrobit de masina pompierilor

Vineri dimineata, in satul Vaduri (al comunei Alexandru cel Bun), a avut loc un accident mortal in care a fost implicata o autospeciala din cadrul Detasamentului de Pompieri Piatra-Neamt, al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) "Petrodava".Tragedia s-a petrecut pe la ora 10,30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un localnic de 72 de ani iesea cu Ford-ul din parcarea unui depozit de materiale de constructii si nu a dat prioritate masinii pompierilor care ... citește toată știrea