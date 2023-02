Zdrobiti de TIR

Marti dupa-amiaza, pe DN 2 (E 85), in satul Nisiporesti (al comunei Sabaoani), a avut loc un grav accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 13, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un vrancean in varsta de 58 de ani conducea un TIR dinspre Hanul Ancutei (Tupilati) catre Castelul de apa (Roman) si, la un moment dat, pe fondul neadaptarii vitezei la carosabilul acoperit cu zapada, a intrat pe contrasens, izbindu-se intr-o autoutilitara si ... citeste toata stirea