Zdrobiti de TIR

Vineri seara, in comuna Gheraiesti, a avut loc un grav accident de circulatie soldat cu doi morti si doi raniti. Tragedia s-a petrecut pe la ora 18.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti.Un barbat de 62 de ani, din municipiul Roman, conducea un taxi pe DC 52, avandu-le ca pasagere pe o romascanca in varsta de 57 de ani, fiica ei de 17 ani (aflate pe bancheta din spate) si o alta fata de 16 ani - verisoara primei. Aceasta era pe locul din dreapta-fata. Ajuns la intersectia cu ... citește toată știrea