O crimpetrecutanul trecut s-a soldat cu o pedeapsa cu puscaria, agresorul urmand sa stea 10 ani dupa gratii. Agresiunea a avut loc in comuna Bara, judetul Neamt, pe 1 decembrie 2022. Victima, un barbat de 62 de ani, a fost ucis in casa de o femeie de 44 de ani, care venise in vizita. La un moment dat, cei doi s-au certat. Nervoasa foc, femeia a luat un cutit si l-a injunghiat pe ... citeste toata stirea