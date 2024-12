Zece ani de inchisoare pentru tanara care si-a ucis vecinul

Madalina Ioana Giurgiuman, in varsta de 29 de ani, care si-a injunghiat mortal vecinul (Constantin George Ilie - 55 de ani), in seara de 15 mai, a fost condamnata, vineri, la zece ani de inchisoare, pentru omor.Ea va trebui sa le plateasca apartinatorilor victimei despagubiri morale in cuantum de 170.000 de lei.Conform sentintei, tanara locuia fara forme legale in orasul Roznov, iar in seara de 15 mai s-a dus acasa la vecin. Pe la ora 19.30, pe fondul consumului de alcool, intre cei doi a ... citește toată știrea