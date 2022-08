Zece pompieri din judetul Neamt, in misiune in Franta pentru stingerea incendiilor de padure

In aceasta perioada, Romania acorda sprijin autoritatilor din Franta pentru stingerea incendiilor de padure. Pompierii romani efectueaza, incepand cu data de 11 august, o misiune internationala de sprijin in Franta, in scopul limitarii extinderii incendiilor de padure. Printre cei 77 de salvatori romani care au raspuns pozitiv apelului pentru a participa la aceasta misiune, se numara si zece pompieri nemteni, cu o autospeciala de stingere a incendiilor la fondul forestier, informeaza ISU Neamt. ... citeste toata stirea