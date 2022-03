Zece tone de furaje si un grajd - incendiate

O persoana neidentificata deocamdata a dat foc unor baloti de lucerna depozitati in apropierea unui grajd, intr-o gospodarie din satul Ciornei (al comunei Oniceni), in ziua de 16 martie.Pentru stingere au intervenit voluntarii si pompierii de la Punctul de lucru Poienari. Au ars zece tone de plante furajere. De asemenea, in seara de 17 martie, altcineva a incendiat un grajd la Tupilati. la locul evenimentului s-au deplasat voluntarii din localitate cu un buldoexcavator, cei de la Razboini cu ... citeste toata stirea