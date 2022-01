Zeci de perchezitii in Moldova, la medici care dadeau certificate de vaccinare false. Cu ce sume se vindea adeverinta

Procurori si politisti au efectuat perchezitii la domiciliile si cabinetele unor medici de familie, ei fiind suspectati ca au eliberat certificate de vaccinare false. Zeci de perchezitii au avut loc in dimineata de miercuri, 12 ianuarie 2022, la locuintele si cabinetele unor medici din judetele Neamt si Iasi, suspectati de savarsirea unor infractiuni in legatura cu obtinerea in mod ilegal a unor certificate care atestau vaccinarea anti-COVID-19.Respectivul document era cumparat cu sume ... citeste toata stirea