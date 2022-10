Zeci de posturi la Ambulanta Neamt, "cumparate" cu sume intre 5.000 si 10.000 euro

Fostul manager al Serviciului de Ambulanta Neamt Dan Dorin Morenciu a fost trimis in judecata de DNA, alaturi de mai multi angajati, intr-un dosar privind modalitatea prin care 22 de persoane au reusit sa ocupe, pe o perioada nedeterminata, posturi in institutie. Fostul sef al Ambulantei este acuzat de procurori ca ar fi cerut de la cele 22 de persoane sume cuprinse intre 5.000 si 10.000 euro (in total 125.000 euro) si ar fi primit 82.000 euro pentru a le declara admise la concurs.DNA a ... citeste toata stirea