Zi festiva pentru castigatorii concursului pentru ajutor sef de post la Doljesti, Damuc, Dobreni si Vinatori

Inspectoratul de Politie Judetean Neamt si-a marit echipa cu patru civili, care vor ocupa functia de ajutor sef de post in mediul rural. Marti, 15 martie, cei patru au depus juramantul de credinta si li s-a acordat gradul profesional, informeaza IPJ Neamt. Cei patru candidati, care au promovat concursul de incadrare din sursa externa pentru functiile de ajutor sef de post, isi vor incepe activitatea profesionala in mediul rural, in cadrul posturilor de politie Doljesti, Damuc, Dobreni si ... citeste toata stirea