A sosit ziua cea mare a meciului retur contand pentru barajul promovarii in liga a II-a de fotbal. Pe arena "Municipal-Ceahlaul", astazi, cu incepere de la ora 17.30, echipa locala CSM Ceahlaul primeste vizita celor de la Foresta Suceava.Sambata, in meciul tur, cele doua finaliste au terminat la egalitate, scor 0-0.La o prima analiza, gandind la avantajul terenului propriu, la suportul publicului spectator si prin prisma rezultatelor consemnate in jocurile oficiale din faza play-off, ... citeste toata stirea