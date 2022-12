Ziua Internationala a Voluntarilor. 121 de voluntari in cadrul ISU Neamt

In fiecare an, in ziua de 5 decembrie este sarbatorita Ziua Internationala a Voluntarilor, pentru a sarbatori eforturile voluntarilor si a promova activitatea acestora in randul comunitatilor. In cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" al judetului (ISU) Neamt, activitatea de voluntariat a inceput in anul 2016, prin recrutarea primilor voluntari in cadrul programului ,,Salvator din Pasiune".La nivelul ISU Neamt, in cadrul programului sunt 121 voluntari activi, care isi ... citeste toata stirea