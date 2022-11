Ziua internationala pentru eliminarea violentei impotriva femeilor. 300 de ordine de protectie emise in acest an de politisti

In fiecare an, pe 25 noiembrie, la nivel mondial, este marcata Ziua internationala pentru eliminarea violentei impotriva femeilor. In acest an, politistii de prevenire din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Neamt, alaturi de specialisti din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Neamt au vrut sa traga un semnal de alarma si de constientizare asupra efectelor violentei, care uneori pot escalada, avand urmari dintre cele mai grave. Cu aceasta ocazie au fost ... citeste toata stirea