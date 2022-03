Ziua orasului Roman, la 630 de ani de atestare documentara, sarbatorita la Muzeul de Istorie

Miercuri, 30 martie, cu ocazia aniversarii a 630 de ani de atestare documentara a municipiului Roman, Muzeul de Istorie din Roman organizeaza, sub egida Consiliului Judetean Neamt, prin Complexul Muzeal National Neamt, un simpozion in cadrul caruia vor fi prezentate, pe doua sectiuni, 22 de comunicari avand ca tema istoria locala, din diferite domenii: viata religioasa, arta, muzeologie, istorie, arheologie, viata sociala, istorie militara etc, informeaza Complexul Muzeal National Neamt. ... citeste toata stirea