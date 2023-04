La Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau a avut loc, in data de 26 aprilie, in Aula din corpul "D" si in amfiteatrul C2, evenimentul "Ziua Portilor Deschise", editia a XVI-a.Au participat peste 500 de elevi de clasele a XI-a si a XII-a, insotiti de profesori, de la liceele din Bacau. Acestia au avut posibilitatea de a interactiona cu studentii si cadrele didactice universitare, sa cunoasca cele doua campusuri, amfiteatrele, salile de laborator si seminar, baza sportiva, caminele si ... citeste toata stirea