Ziua Sigurantei pe Internet, marcata la Colegiul Tehnic "Miron Costin"

In fiecare an, in luna februarie este marcata Ziua Sigurantei pe Internet, un eveniment global, derulat in aproximativ 200 de state si ajuns in acest an la a 21-a editie. Cu acest prilej, la Colegiul Tehnic ,,Miron Costin" din Roman au fost organizate manifestari pentru a promova constientizarea utilizarii in siguranta de catre tineri a mediului on-line.Astfel, joi, 8 februarie, elevii Colegiului Tehnic "Miron Costin" au primit informatii despre utilizarea corecta si responsabila a ... citește toată știrea