45 de minute gratuite in parcarile de la Piata Centrala

"In urma discutiilor cu cetatenii", conducerea Primariei Piatra-Neamt a decis sa indulceasca conditiile oferite soferilor care-si lasa masinile in zona Pietei Centrale a municipiului. Mai precis, sa prelungeasca perioada de gratuitate in parcarile cu plata, de la 30 de minute la 45 de minute. Masura a fost aprobata in sedinta de ieri a Consiliului Local.Alte noutati in materie de parcari cu plata: a fost introdus abonamentul lunar (atat pentru persoane fizice, cat si juridice), in valoare de ... citește toată știrea