Pentru ca nu s-a asigurat la schimbarea directieid e mers, un barbat in varsta de 71 de ani, din municipiul Piatra-Neamt, a produs un accident rutier ieri dimineata, pe DN 15, in comuna Savinesti.Evenimentul a avut loc pe la ora 6.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. El conducea un Ford (inmatriculat NT-52-GAB) catre Bacau, a pierdut controlul directiei, si a intrat cu masina in gardul unei case, ... citeste toata stirea