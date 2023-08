Un barbat din judetul Neamt a platit unei femei, prietena de familie, 60.000 de euro in mai putin de doi ani, in schimbul banilor el primind suplimente alimentare.Politistii au facut doua perchezitii dimiciliare acasa la Simona Elena Chiraciuc, in varsta de 44 de ani, din comuna Gadinti. Prietena de familie cu Gabriel Razvan Cobut, in varsta de 33 de ani, din Roman, aceasta l-a pacalit pe romascan. In 2021, barbatul nu se simtea bine, a mers sa isi faca analize, iar Simona Elena Chiraciuc s-a ... citeste toata stirea