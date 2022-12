Accident cu trei masini in Targu-Neamt

Neatentia in conducere a dus la producerea unui accident rutier in care au fost implicate trei msini, ieri dupa-amiaza, pe DN 15B, la intrarea in orasul Targu-Neamt.Un tanar in varsta de 21 de ani din comuna Pipirig conducea un autoturism si, la intersectia cu strada Ion Creanga, a intrat in masina din fata lui (stationata), proiectand-o in fata in alt autovehicul. Doua femeie de 68 si 75 de ani din prima masina au fost ranite. La locul coliziunii au intervenit pompierii si un echipaj din ... citeste toata stirea