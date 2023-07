In dupa-amiaza de 27 iulie, pe DN 2, in satul Secuienii Noi (al comunei Secuieni), a avut loc un accident rutier soldat cu trei raniti.Evenimentul s-a petrecut la ora 15, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un localnic in varsta de 36 de ani conducea o autoutilitara (in care se aflau patru persoane) si, la intersectia cu E 85, a intrat in masina unui bacauan de 19 ani care ... citeste toata stirea