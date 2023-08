In seara de 1 august, pe strada Dimitrie Leonida din municipiul Piatra-Neamt, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane.Evenimentul s-a petrecut la ora 19.40, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un barbat in varst de 32 de ani, din comuna Alexandru cel Bun, conducea o masina dinspre Bacau catre Bicaz si nu i-a dat prioritate unei localnice de 71 de ani, care traversa regulamentar. ... citeste toata stirea