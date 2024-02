Acoperisul unui bloc a fost smuls de vant

Ieri dupa-amiaza, vantul care a batut in rafale ce au atins si 60 de kilometri/ora, a smuls acoperisul unui bloc cu partu etaje situat pe strada Bistritei - varianta municipiului Piatra-Neamt. Evenimentul s-a petrecut pe la ora 12. Acoperisul, construit in urma cu aproape 20 de ani, a cazut in fata blocului, peste un stalp de iluminat, pe care l-a distrus. Din fericire, in acel moment nu era nimeni in zona.La fata locului au intervenit pompierii si politistii locali. Primi au inceput sa ... citește toată știrea