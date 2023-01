Amendat cu 30.000 de lei pentru ca a aruncat gunoiul aiurea

M.M., un tanar in varsta de 24 de ani, din satul Oantu (al comunei Pangarati), a fost amendat de politisti cu 30.000 de lei pentru ca, in dupa-amiaza de 18 ianuarie, a aruncat mai multe deseuri in lunca Bistritei (Viisoara/Alexandru cel Bun).El adusese gunoaiele cu o autoutilitara Volkswagen, aceasta fiind ulterior confiscata."Incepand cu data de 10 ianuarie, s-au montat camere de supraveghere cu baterii si senzori de miscare in localitate, in vederea depistarii si tragerii la raspundere a ... citeste toata stirea