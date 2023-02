Angajatii de la "Casa Pelerinul" din Durau au invatat cum sa acorde primul ajutor

Joi, la "Casa Pelerinul" din Durau s-a desfasurat o noua activitate P.S.I.-S.U., care a presupus exemplificarea acordarii masurilor de prim-ajutor, a modului de comportament care trebuie adoptat in timpul producerii unui incendiu si a unui cutremur, precum si utilizarea unui extinctor."Esinand cont de faptul ca acest centru functioneaza in regim hotelier, avand si spatii pentru servirea mesei, este necesara o insusire cat mai temeinica a cunostintelor angajatilor in domeniul situatiilor de ... citeste toata stirea