ApaServ vrea, din nou, majorarea tarifelor la apa si canalizare

Cu toate ca a majorat tarifele la apa si canalizare acum mai putin de jumatate de an, Compania Judeteana ApaServ este la un singur pas sa solicite aviz pentru scumpirea apei de la Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.De vina este, a explicat directorul Bogdan Musat, cresterea pretului energiei electrice - care "a dat peste cap" compania furnizoare de apa. "In acest moment, cumparam energia electrica cu 2.900 de lei un Megawatt. In momentul in ... citeste toata stirea