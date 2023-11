Leonard Mihnea Loghin, afaceristul din satul Ruseni (al comunei Borlesti), unul din cei incarcerati de procurorii ieseni ai DIICOT in dosarul "Jeleu cu droguri pentru copii", a fost plasat in arest domiciliar de judecatori.Tot in arest domiciliar au mai ajuns iesenii Iulian Ionut Bogatu, Costel Bogdan Toma, George Madalin Ciuca, Alexandra Iftime, Constantin Olarasu, Radu Zonda si cetateanul canadian Philipp Fuhrmann - patronul fabricii de jeleuri. Impotriva celorlalti inculpati s-au luat ... citeste toata stirea