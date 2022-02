Autostrada "Unirii" A8: Intarziere de cinci luni pentru sectorul Targu-Neamt - Iasi - Ungheni

Proiectarea celor aproape 100 de kilometri de autostrada de la viitorul Pod de la Ungheni cu Republica Moldova si pana la Targu-Neamt este in intarziere, dupa ce in etapa de elaborare a Studiului de Fezabilitate au fost mai multe amanari."Asa cum am informat comunitatea publica in ultimele luni, proiectarea celor 100 km de autostrada de la Ungheni la Targu-Neamt are o intarziere (oficiala) de minim cinci luni de zile", atrage atentia fostul secretar de stat in Transporturi Adrian Covasnianu. ... citeste toata stirea