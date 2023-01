Barbat mort in apa raului Bistrita

Ieri dupa-amiaza, un barbat de 53 de ani, din comuna Poaiana Teiului, a cazut in albia raului Bistrita (zona satului Savinesti) in timp ce se ducea spre casa.Accidentul s-a petrecut pe la ora 15, in urmatoarele imprejurari. Omul era in gospodaria ginerelui (in varsta de 30 de ani) impreuna cu mai multi cunoscuti si, spre dupa-amiaza, le-a spus ca se duce acasa. Ca sa scurteze drumul, a hotarat sa treaca Bistrita pe scurtatura, intr-o zona in care apa este cam pana la genunchi. A luat cu el o ... citeste toata stirea