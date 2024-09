Biciclisti, pericol public

In seara de 15 septembrie, pe strada Stefan cel Mare din comuna Gheraiesti, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unui localnic in varsta de 30 de ani. Evenimentul s-a petrecut la ora 20, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Sateanul mergea pe bicicleta, nu i-a acordat prioritate masinii unei vecine de 25 de ani si a fost izbit de autoturism. Biciclistul, care avea imbibatia alcoolica de 0,86 miligram/litru, a fost luat cu ambulanta si dus la spital. La aceeasi ora, alt ... citește toată știrea