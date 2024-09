Bomba la fabrica de zahar

Angajatii fabricii de zahar Agrana din municipiul Roman au gasit, marti, in timp ce curatau instalatiile tehnologice de prelucrare a sfeclei, o bomba de aruncator de calibru 82 mm si un proiectil exploziv de 75 mm. Constienti de pericol (mai ales ca nu este pentru prima data cand in respectiva unitate comerciala apar astfel de "surpize"), ei au sunat la 112, iar in zona a intervenit echipa pirotehnica a Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) "Petrodava". Specialistii au ... citește toată știrea