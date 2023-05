Duminica, echipa pirotehnica a Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) "Petrodava" a intervenit in padarea Unghi (din comuna Dragomiresti), pentru asanarea unui proiectil de calibru 47 mm, descoperit de un barbat in varsta de 49 de ani aflat intr-o drumetie.Pirotehnicienii au verificat zona pe aproximativ 100 de metri patrati ocazie cu care au mai gasit alt proiectil de acelasi calibru. Munitiile, provenite din al II-lea Razboi Mondial, au fost transportate si depozitate in ... citeste toata stirea