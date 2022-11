Capcane nesemnalizate pe varianta

Soferii care trec zilele acestea pe varianta ocolitoare a municipiului Piatra-Neamt (strada Dimitrie Leonida) risca sa-si taie cauciucurile in gurile de canal nesemnalizate.Spre exemplu, ieri dimineata, in zona Maratei, in numai cateva minute, doi conducatori auto si-au taiat cauciucurile intr-un canal al carui capac era scos si care nu era semnalizat in niciun fel. Unul a incercat sa puna capacul la loc dar strada era foarte circulata si ar fi riscat sa fie, la randul sau, accidentat. Este ... citeste toata stirea