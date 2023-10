Borboly Csaba, pre-sedintele Consiliului Judetean Harghita, cel care s-a incapatanat sa continue lupta in instanta pentru dobandirea Cheilor Bicazului chiar daca toate hotararile judecatoresti pronuntate in ultimii doi ani i-au fost nefavorabile, a primit un ultim bocarnac chiar din inima Tinutului Secuiesc.Magistratii Curtii de Apel Targu Mures au respins recursul declarat de seful CJ Harghita, ca tardiv formulat, facand astfel definitiva si irevocabila decizia pronuntata in primavara de ... citeste toata stirea