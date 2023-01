Conacul neogotic din Gadinti se vinde cu 350.000 de euro

Conacul Bogdan, monument istoric cu turn din Gadinti, in judetul Neamt, a fost scos la vanzare pentru suma de 350.000 de euro, anunta Romania Sotheby's International Realty.Conacul Bogdan are peste 200 ani de atestare documentara. Boierul Dimitrie Bogdan si sotia sa, Georgeta, au ridicat acest conac in 1812, alaturi de biserica cu hramul Sfantului Dumitru, unde sunt inmormantati.Corpul principal, monument istoric clasa B, reprezentativ pentru patrimoniul local, impreuna cu cele zece anexe, ... citeste toata stirea