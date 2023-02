Curs gratuit Manager de inovare

Camera de Comert si Industrie Neamt implementeaza proiectul "Consiliere si Competente Interdisciplinare", proiect cofinantat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, POCU/726/6/12/135500.In cadrul acestui proiect se organizeaza in luna martie cursul gratuit MANAGER DE INOVARE, curs care isi propune pregatirea viitorilor manageri de inovare in sensul definirii si explicarii notiunilor de inovare sub toate aspectele ei, abordarea aspectelor de transfer tehnologic si a modului de ... citeste toata stirea