Iulian Antaluca, in varsta de 47 de ani, din comuna Doljesti, este cautat de politisti dupa ce, in ziua de 17 aprilie a plecat de la rudele din Ion Creanga spre casa, insa de atunci nu a mai luat legatura cu familia.Oamenii legii au fost alertati abia miercuri, la ora 18, de sotia acestuia. El are 1,70 m, 75 de kilograme, parul saten (scurt) si ochii albastri. ultima oara barbatul purta blugi albastri, pulover albastru cu negru, o haina neagra cu inscriptia "Puma" in zona pieptului, iar in ... citeste toata stirea