Marti dupa-amiaza, o fetita in varsta de 10 ani din orasul Roznov a fost atacata de un caine in timp ce mergea pe o strada din localitate.Incidentul a avut loc pe la ora 13, cand minora s-a oprit in fata casei unui vecin de 80 de ani, care statea pe banca avand alaturi cainele din curte. Ea a vrut sa-l intrebe ceva pe batran, moment in care patrupedul a sarit si a muscat-o de gamba dreapta. Copila a fost dusa la spital, unde i s-a facut vaccinul antitetanos si a fost pansata.Mama acesteia a ... citeste toata stirea