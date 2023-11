SONY DSCMijlocasul camerunez cu pasaport german Franck M'barga (in varsta de 31 de ani), fost jucator al echipei CSM Ceahlaul Piatra-Neamt pana la sfarsitul anului 2019, a fost trimis in judecata de anchetatorii pietreni pentru lovire si furt. In acelasi dosar, tot pentru furt, a fost pus sub acuzare si roznoveanul Nicolas Leonard Mararu.Conform rechizitoriului, faptele celor doi s-au petrecut in noaptea de 6 spre 7 decembrie 2019, in urmatoarele imprejurari. Mararu cu trei prieteni ... citeste toata stirea