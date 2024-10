"Ginel" - judecat intr-un nou dosar de coruptie

Procurorii anticoruptie au finalizat cercetarile si l-au pus sub acuzare intr-un nou dosar de coruptie pe Gheorghe G. Vlasie (poreclit "Ginel" - cumatrul fugarului Ionel Arsene).Cauza se refera la obtinerea pe nedrept de fonduri europene intr-un proiect intitulat "O afacere beton".Prejudiciul este de 947.723 lei. In acelasi dosar, mai sunt trimisi in judecata fostul deputat UDMR Iosif Moldovan, firma controlata de cei doi - SC Winfor Trade SRL si afaceristul Siyar Yasar. Rechizitoriul, abia ... citește toată știrea