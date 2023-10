In ziua de 18 octombrie, un barbat in varsta de 69 de ani a intrat in greva foamei, in fata Politiei Roman, nemultumit de modul in care a fost solutionat un dosar penal in care fusese victima. Localnicul acuza ca i sa facut o nedreptate intr-un litigiu pe care l-a avut cu doua vecine si cerea demisia sefului Politiei Roman."A depus o sesizare prin care a adus la cunostinta ca, incepand cu ora 10, va intra in greva foamei, urmare a unor nemultumiri legate de solutionarea unui dosar penal, in ... citeste toata stirea