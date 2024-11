Guvernul vrea sa deschida exploatarea uraniului la Grinties

Guvernul a aprobat ieri Strategia Energetica a Romaniei pentru perioada 2025-2035, prin care vom deveni independenti de importurile de gaze naturale pana in 2027.De asemenea, Romania va relua productia de uraniu pentru consumul nuclear al tarii. Anuntul a fost facut de premierul Marcel Ciolacu, in deschiderea sedintei de guvern."Aprobam azi Strategia Energetica a Romaniei pentru perioada 2025-2035 prin care vom deveni independenti de importurile de gaze naturale pana in 2027. De asemenea, ... citește toată știrea